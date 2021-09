Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Palzem (ots)

Am Mittwoch, den 08.09.2021, gegen 09:00 Uhr kam es in dem Wohngebiet "Auf Wieschen" in Palzem/Esingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Altmetall-Fahrzeug kollidierte beim Wenden mit einem auf einem Privatgrundstück befindlichen Standbriefkasten. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den versursachten Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen LKW mit orangener Fahrerkabine, blauer Ladefläche mit einem kleinen Kran auf der Ladefläche. Die Polizei bittet darum, bei Hinweisen zu dem Unfallbeteiligten Fahrzeugen die Polizeiinspektion Saarburg zu kontaktieren.

