Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet und wird nach Verfolgungsfahrt und Widerstand festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 07.03.2021, gegen 04:40 Uhr in der Nacht, wurde ein 26-jähriger Mann aus Halver in der Gustav-Freytag-Straße in Vohwinkel vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte Festgenommene war nach jetzigen Erkenntnissen gemeinsam mit einer 19-jährigen Hagenerin bei einem Einbruchsversuch in Mettmann überrascht worden und daraufhin mit einem gestohlenen schwarzen Mercedes SLK in Richtung Wuppertal geflüchtet. Zunächst fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Vohwinkel bis zur Briller Straße und von dort an der Anschlussstelle Katernberg auf die BAB 46 in Richtung Düsseldorf. An der Anschlussstelle Varresbeck verließ er die BAB wieder und fuhr in südwestlicher Richtung durch das Stadtgebiet weiter, bis er in der Gustav-Freytag-Straße gestellt werden konnte. Auf seiner Flucht gefährdete der 26-Jährige mehrfach andere Verkehrsteilnehmer, unter anderem durch Fahren im Gegenverkehr, zudem streifte er weitere Fahrzeuge. Der Beschuldigte versuchte sich seiner Festnahme zunächst durch Rammmanöver gegen das eingesetzte Polizeifahrzeug zu entziehen, wobei er erheblichen Sachschaden verursachte. Später wehrte er sich durch Widerstandshandlungen, wie Schlagen, Treten und Beißen, wodurch er zwei Beamte leicht verletzte. Zudem ging er die Beamten verbal aggressiv an. Im Wagen konnte Diebesgut gefunden werden, das Straftaten im Landkreis Mettmann zuzuordnen ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 26 Jahre alte Mann dem Haftrichter vorgeführt.

