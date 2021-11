Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 25-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

Bocholt (ots)

Am Sonntagmorgen warf ein zunächst unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr auf dem Barloer Weg einen Gegenstand, vermutlich einen Stein, gegen einen fahrenden Pkw. An dem Pkw wurde die Scheibe der Beifahrertür beschädigt.

Wenig später kam es auf der Herzogstraße zu einem ähnlichen Fall, bei dem der Täter genauso beschrieben wurde, wie bei der Tat auf dem Barloer Weg. Im zweiten Fall hatte der Täter einem Fahrradfahrer einen Gegenstand, vermutlich ein Multitool-Werkzeug, hinterhergeworfen. Der Radfahrer wurde zwar nicht getroffen, hielt aber an, wobei sein Tacho vom Lenker fiel. Der Täter kam auf ihn zu gerannt und bedrohte ihn mit einem Cuttermesser. Der Geschädigte fuhr daraufhin davon. Der Täter hob den Tachometer auf und warf diesen dem Geschädigten hinterher. Nach Angaben eines Zeugen konnte der Tatverdächtige kurz drauf auf der Eintrachtstraße angetroffen werden. Die Polizeibeamten nahmen den Mann, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, in Gewahrsam. Das Ordnungsamt wurde zwecks Prüfung einer Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung hinzugezogen. Die Zwangseinweisung erfolgte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell