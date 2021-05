Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Chronik von Holger Bachmann: Die Geschichte der Fuldaer Polizei - "Die etwas andere Ermittlungsarbeit"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osthessen (ots)

Recherche aus 130 Jahren, über 3.000 Fotos und unzählbare Stunden Arbeit: Mit Herzblut, Beharrlichkeit und Liebe zum Detail hat Holger Bachmann die Geschichte der Polizei Fulda auf 518 Seiten zusammengebracht. Die Chronik ist ab sofort zum Kauf erhältlich.

"Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert", so der pensionierte Kriminaloberrat, der mit eindrucksvollen Aufnahmen und Berichten viele Jahre zusammengetragen hat: "Für mich war das eine etwas andere Ermittlungsarbeit." Von den Anfängen der Hessischen Polizei, über die polizeiliche Entwicklung nach den Weltkriegen bis hin zur Gründung des Polizeipräsidiums Osthessen - die Chronik skizziert anschaulich fundamentale Ereignisse der regionalen Polizeigeschichte. Voller Stolz überreichte Bachmann die erste Ausgabe seiner Chronik an Polizeipräsident Günther Voß. "Holger Bachmann hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation und Archivierung der Polizeientwicklung in Fulda geleistet", sagt Voß anerkennend. Den 80. Geburtstag von Gero Kolter nahm er zum Anlass, um dem ersten Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Osthessen eine Ausgabe der Chronik persönlich zu überreichen.

Fotodokumentation - "Ein Highlight"

Es schreibt das Jahr 1947. In unregelmäßigen Abständen finden Überfälle auf Fernlastwagen, die aus Dänemark in Richtung Schweiz unterwegs waren, statt. Vor allem im Bereich Hünfeld/Burghaun wurden die Fahrzeuge von Banden manipuliert, sodass sie in Höhe der Schwedenschanze mühelos ausgeraubt werden konnten. Durch den Anstieg der Straße schwangen die Türen der Lkw eigenständig auf. Die Täter sprangen auf - zu dem damaligen Zeitpunkt konnten beladene Lkw höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren - und warfen die Ladung auf die Fahrbahn, wo sie von weiteren Bandenmitgliedern eingesammelt wurden. "Zusammen mit der Militärpolizei wurde nach dem Krieg die gesamte Strecke verpostet. So ist es gelungen, die Täter auf frischer Tat zu ertappen", erklärt Bachmann. Von der Einsatzbesprechung bis hin zum Abriegeln des Einsatzraums und schlussendlich der Festnahme - die gesamte Tatausführung wurde in Fotos dokumentiert und festgehalten. Für Bachmann eines der Chronik-Highlights.

"Zug um Zug" zur Chronik

Bereits Mitte der 80er Jahre arbeitete Bachmann im Stadtarchiv Fulda und sammelte "Zug um Zug" Material zur Geschichte der Hessischen Polizei. "Die Dokumente der Polizei unterliegen allerdings einer anderen Aufbewahrungsvorschrift als zum Beispiel Daten von Gemeinden und Städten", so Bachmann. Dass er anfänglich nicht zur Einsicht berechtigt war, hielt ihn von seinem Vorhaben nicht ab. Für einen Zugang zum Staatsarchiv Marburg stellte er einen Antrag mit zwölfseitiger Begründung und wurde nicht enttäuscht. So kamen am Ende rund 32 Ordner Material zusammen.

Während seiner Tätigkeit als Polizeibeamter blieb zur Chronikerstellung allerdings keine Zeit. Doch direkt nach seiner Pensionierung vor rund vier Jahren begann der Geschichts-Fan sich wieder in seine Sammlung einzulesen. So konnte Bachmann pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Polizeipräsidiums Osthessen seine Chronik aus den Jahren 1871 bis 2002 fertig stellen.

Alle Infos zur Chronik

Die Chronik von Holger Bachmann ist in zwei Varianten erhältlich:

· Soft-Cover (schwarz-weiß Druck, Fadenheftung, 518 Seiten) für 15 Euro

· Premium Hard-Cover (Farbdruck, Fadenheftung, 518 Seiten) für 34 Euro

Interessierte können Bestellungen ausschließlich gegen Vorkasse an die Merkurbank Fulda (BIC: GENODEF1M06, IBAN: DE82701308000201808451) unter Angabe von Anzahl und Bezeichnung von Hard- oder Softcover mit Vor- und Zunamen bis zum 04.06.2021 aufgegeben. Danach erfolgt die Druckerteilung. Die bestellten Chroniken können dann ab dem 28.06.2021 werktags an der Pforte des Polizeipräsidiums Osthessen abgeholt werden. Die Bestellliste liegt dort aus.

Über Holger Bachmann

Holger Bachmann ist ein Urgestein der Hessischen Polizei. 1970 startete er mit 16 Jahren seine berufliche Karriere, wechselte 1985 in seine Heimat nach Osthessen. "Ich habe alle Laufbahngruppen, die es bei der Hessischen Polizei gibt, durchlaufen." Knapp 35 Jahre war Bachmann in verschiedenen Leitungsfunktionen der Schutz- und Kriminalpolizei tätig.

Bachmann interessiert sich schon immer für Geschichte. "Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten": Dieses Zitat von Helmut Kohl hat den Kriminaloberrat bis heute geprägt. So engagiert sich Bachmann seit vielen Jahren im Heimatverein Künzell und brachte in diesem Zusammenhang bereits verschiedene Publikationen heraus.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell