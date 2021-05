Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Haunetal - Ein Leichtverletzter und etwa 5.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag (10.05.) auf der A 7.

Ein 38-jähriger aus Frankenhausen befuhr mit seinem Pkw die Autobahn in südlicher Richtung. Gegen 13:15 Uhr kam er zwischen der Anschlussstelle Niederaula und der Raststätte Großenmoor ins Schleudern, nachdem er zuvor bereits durch unsichere Fahrweise aufgefallen war und kollidierte auf dem benachbarten Fahrstreifen mit dem Anhänger eines polnischen Lkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Verursacher nicht nur erheblich unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zudem vor wenigen Tagen in Thüringen entwendet worden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen für die Dauer von circa 90 Minuten gesperrt werden, was jedoch aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens nur zu geringen Behinderungen führte.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Eiterfeld - Am Mittwoch (12.05.) ereignete sich gegen 10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer fuhr dabei mit seinem schwarzen Mercedes rückwärts gegen einen dort geparkten Geldtransporter. Trotz Hinweissignalen des Transporterfahrers entfernte sich der Mercedes-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Fahrer des schwarzen Mercedes geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell