Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Garagentür hält stand

Heiden (ots)

In eine Garage eindringen wollten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Heiden. Es gelang den Tätern aber nicht, eine Seitentür aufzuhebeln. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Heiligenstädter Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

