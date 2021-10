Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Exotische 3 Meter Schlange im Garten

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstag, 23.10.2021, um 16:00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass im Garten eines leerstehenden Hauses in Rheinbreitbach, Im Sand, eine ca. 3 Meter lange Schlange liegen würde. Der Mitteiler sendete der Polizei ein Foto, welches zur Begutachtung an einen vermeintlichen Experten weitergegeben wurde. Dieser gab Rückmeldung, dass die nicht einheimische Schlange vermutlich nicht giftig aber bissig sei. Vor Ort stellte dann ein Mitarbeiter des Zoo Neuwieds, der sich freundlicherweise zur Prüfung bereit erklärt hatte, fest, dass es sich um eine sehr gelungene Dekorationsschlange aus Porzellan handelte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell