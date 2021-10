Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Warnbake

Unkel (ots)

Am 22.10.2021, um 19:20 Uhr, meldete ein Zeuge drei heranwachsende Männer, die an einer Baustelle in Unkel in der Linzer Straße eine Warnbake entwendeten und in Richtung Ortsmitte davon liefen. Im Rahmen der Fahndung konnte sie nicht mehr angetroffen werden.

