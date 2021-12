Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgänger von Auto erfasst

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Dienstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 29-Jährige hatte den Schöttelkotter Damm gegen 07.40 Uhr in Richtung Gildehauser Straße befahren. Als die Gronauerin nach links in die Von-Steuben-Straße abbog, erfasste sie den 43-Jährigen: Der Gronauer war gerade dabei, die Einmündung zu überqueren. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell