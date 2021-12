Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fahrradfahrer stürzt

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 31 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Legden erlitten. Der Legdener war gegen 16.45 Uhr hinter einem Auto auf der Straße Neustadt unterwegs. Ein 37 Jahre alter Autofahrer ebenfalls aus Legden war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er hatte hinter einem geparkten Fahrzeug den Gegenverkehr passieren lassen, jedoch den Radfahrer übersehen. Dieser erschrak und stürzte. Zur Kollision kam es nicht. Der Leichtverletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand an dem Fahrrad leichter Sachschaden.

