Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Münklingen: Fettbrand hat mehrere Verletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt elf Personen erlitten am Dienstagabend im Zusammenhang mit einem Küchenbrand im Alten Weg in Münklingen Rauchgasvergiftungen. Ein 38-Jähriger kam aufgrund dessen in ein Krankenhaus. Gegen 21.10 Uhr wollte sich der 38-Jährige Pommes frites zubereiten. Hierzu erhitzte er Fett und ließ dieses kurzzeitig unbeobachtet. Als er in die Küche zurückkehrte, hatte sich das Fett entzündet. Es bildete sich dicker Qualm, der durch das gesamte dreigeschossige Haus zog. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte mit 43 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeugen aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig bekämpft werden. Während des Einsatzes war der Alte Weg von der Neuhauser und der Liebenzeller Straße her bis gegen 22.20 Uhr gesperrt. Das Wohnhaus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Unter den elf Verletzten befinden sich der 38-Jährige sowie weitere acht Hausbewohner und zwei Nachbarn, die ihre Fenster während des Einsatzes geöffnet hatten. Die Hausbewohner und Nachbarn wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

