Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07.40 Uhr in der Robert-Franck-Allee in Ludwigsburg zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Der 61 Jahre alte Peugeot-Lenker war in der Robert-Franck-Allee in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Alt-Württemberg-Allee wollte er nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 16 Jahre alten Radfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Radler wurde vom Peugeot erfasst und stürzte auf den Asphalt. Er erlitte vermutlich leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro.

