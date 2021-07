Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Tretroller-Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kam es am Stadtrand von Herrenberg zu einem Unfall, bei dem ein 24 Jahre alter Tretroller-Fahrer verletzt wurde. Gegen 18.35 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Gefährt auf einem abschüssigen, asphaltierten Feldweg aus Richtung des Waldfriedhofs kommedn in Richtung Herrenberg unterwegs. Gemäß den bisherigen Ermittlungen sprangen kurz vor der Kreuzung mit dem Ziegelfeldweg plötzlich zwei Kinder auf die Fahrbahn. Der 24-Jährige wich den beiden Jungen aus, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen, und prallte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen. Der Aufprall war so hart, dass sogar das Fundament des Zeichens beschädigt wurde. Der junge Mann, der einen Helm trug, stürzte. Anwohner, die den Unfall nicht beobachtet haben, kamen ihm zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die beiden Kinder entfernten sich in Richtung des Wohngebiets bzw. der dortigen Mehrfamilienhäuser. Die beiden Buben sollen zwischen acht und zwölf Jahren alt sein. Ein Junge ist blond und hat einen auffallend hellen Hauttyp. Das zweite Kind soll ein asiatisches Aussehen haben. Beide trugen kurze Hosen. Zeugen und Personen, die Hinweise zu den Kindern geben können oder den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

