POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Polizei bitte um Mithilfe

Mannheim (ots)

Unbekannter Mann erhält irrtümlicherweise falsches Medikament in Apotheke - die Polizei bitte dringend um Mithilfe

Am Samstagmorgen gg. 09.00 wurde einem Kunden in einer Apotheke im Stadtteil Friedrichsfeld irrtümlicherweise ein falsches Medikament ausgehändigt. Der ca. 30 Jahre alte Mann verlangte nach einem fiebersenkenden Mittel für ein ca. 3 -Jahre altes Kind mit Vornamen Frida. Das für Erwachsene bestimmte Medikament sollte aus gesundheitlichen Gründen nicht an Kleinkinder verabreicht werden. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Mann bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise auf dessen Identität geben können, sich umgehend mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/93050, in Verbindung zu setzen.

