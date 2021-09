Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen: Unbekannter Täter schlägt Rollstuhlfahrerin

Leimen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter lief an einem Bahngleis in St.Ilgen gegen 13:44 Uhr an einer Rollstuhlfahrerin vorbei. Hierbei beleidigte er diese zunächst und schlug ihr danach unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 50-55 Jahre alt, 175 cm, trug eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf, schwarze Turnschuhe, graue Hose, weißes Langarm-Shirt. Der Tatverdächtige sprach mit Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:06222-57090, zu melden. *mm

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell