POL-MA: Heidelberg: Schlägerei

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 04.13 Uhr kam es vor einem Club zu einer Schlägerei in der Unteren Straße. Dabei wurde ein 26-Jähriger leicht verletzt. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Dem Täter gelang es unerkannt zu flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon: 06221/174-1700, zu melden.

