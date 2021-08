POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 28.08.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Zeugen verfolgen Fahrraddieb

Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, verhinderten zwei aufmerksame Zeugen einen Fahrraddiebstahl in der Mühlenstraße. Die beiden 22-jährigen Leeraner beobachteten einen Mann, welcher sich verdächtig an einem hochwertigen E-Bike aufhielt. Als der Mann mit dem unverschlossenen Fahrrad losfahren wollte, sprachen die Zeugen ihn an. Der Mann ließ das Fahrrad zurück und entfernte sich fußläufig. Die Zeugen folgten ihm bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung. Das Fahrrad wurde sichergestellt, da der Eigentümer vor Ort nicht ermittelt werden konnte. Gegen den 24-jährigen Beschuldigten mit Wohnsitz in Leer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Randalierer festgenommen

Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizei eine Gruppe gemeldet, welche in der Rathausstraße randalieren würde. Vor Ort konnten drei männliche Personen im Alter von 21, 22 und 25 Jahren (alle mit Wohnsitz in Leer) festgestellt werden, welche offensichtlich ein Fahrrad beschädigt sowie mehrere Stühle und Tische umgeworfen hatten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach durch den 22-Jährigen beleidigt. Außerdem gaben zwei Beschuldigte falsche Personalien an. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wurde bei der Überprüfung der Personalien festgestellt, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt und der 21-Jährige wurde einer Jugendarrestanstalt zugeführt.

Moormerland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 05:00 Uhr, wurde eine 19-jährige Moormerländerin mit ihrem PKW Audi A3 in der Königsstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 06:15 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass eine 24-Jährige, mit Wohnsitz in Leer, mit ihrem PKW Renault Twingo den Patersweg in Richtung Collinghorst befuhr. An der Einmündung zur Hauptstraße beabsichtigte sie nach links in Richtung Westoverledingen abzubiegen. Dabei überfuhr sie jedoch die Hauptstraße samt Radweg und kam in der Böschung der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die eingesetzten Beamten stellten eine Alkoholbeeinflussung bei der unverletzten Fahrzeugführerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Die Frau muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

