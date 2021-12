Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Porsche von Einfahrt gestohlen

Ahaus (ots)

Motorengeräusch hat eine Geschädigte in der Nacht zum Donnerstag gegen 04.20 Uhr in Ahaus geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, wurde gerade ihr weißer Porsche Cayenne von der Einfahrt am Burenweg gefahren. Alle berechtigten Personen waren allerdings im Haus. Mutmaßlich hatten Unbekannte das "Keyless-Go-System" des hochwertigen Fahrzeugs mit Ahauser Kennzeichen genutzt, um an ihre Beute zu gelangen. Eine Zeugin berichtete, sie habe Personen gesehen, die die Scheiben des Porsches von Eis befreit hätten. Da alles so normal ausgesehen hätte, habe sie nicht an einen Diebstahl gedacht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

