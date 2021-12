Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fußgänger von Auto erfasst

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand eine 51 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Kirchdorfer Straße in Richtung Innenstadt und bog an der Kreuzung zur Julianenburger Straße nach links ab. Beim Abbiegen übersah sie offenbar den 68 Jahre alten Fußgänger, der bei Grün die Julianenburger Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 68 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

