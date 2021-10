Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Farbschmiererei an der Moslestraße: Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Moslestraße verursacht, als sie die Glasfassade eines Bürogebäudes mit Farbe beschmierten.

Etwa in der Zeit zwischen Freitagabend gegen 18 Uhr und Samstagmorgen (ca. 3.35 Uhr) haben die Täter große Flächen der Fenster- und Türenfront im Erdgeschoss mit roter, grüner und weißer Farbe beschädigt. Die Beamten fanden bei der Spurensuche am Tatort Farbeimer und Reste von Farbbeuteln.

Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (1208913)

