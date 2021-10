Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 08.09.2021, gegen 16:40 Uhr, kommt es in Metjendorf, Ofenerfelder Straße Einmündung Bahnweg, zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn befährt mit seinem Pkw den Bahnweg und will nach links auf die Ofenerfelder Straße einbiegen. Dabei übersieht er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw eines 75-jährigen Rasteders. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 82-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er und seine 85-jährige Beifahrerin sowie der 75-jährige Pkw-Fahrer des zweiten verunfallten Fahrzeuges werden schwerverletzt in Oldenburger Krankenhäuser eingeliefert. Zur Bergung der verunfallten Personen war die freiwillige Feuerwehr Metjendorf und die Berufsfeuerwehr Oldenburg mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Die Ofenerfelder Straße war bis zur Bergung der Fahrzeuge bis 17:53 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell