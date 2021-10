Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 08.10.21, gegen 15:05 Uhr, ereignete sich in Rastede, Ortsteil Lehmden, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Ein 81-jähriger aus Lüdinghausen befährt mit seinem Pkw die Autobahnabfahrt der A 29 Hahn-Lehmden. Er will nach links auf die Wiefelsteder Straße in Fahrtrichtung Wiefelstede einbiegen. Dabei übersieht er einen vorfahrtberechtigten von links kommenden 37-jährigen Motorradfahrer, der die Wiefelsteder Straße in Fahrtrichtung Hahn-Lehmden befährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme ist die Wiefelsteder Straße halbseitig gesperrt. Der Motorradfahrer wird schwerverletzt in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht, es besteht keine Lebensgefahr.

