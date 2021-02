Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg für den 03.02.2021

Goslar (ots)

Straßenverkehrsgefährdung - Fahrzeugführer entzieht sich durch Flucht einer polizeilichen Verkehrskontrolle und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Am 03.02.2021, gegen 03:30 Uhr, sollte ein Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen Seat Exeo mit Dessau-Roßlauer Zulassung auf der B4/Nordhäuser Straße in der Ortslage Bad Harzburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle zugeführt werden. Dieser missachtete aber die Anhalte- und auch Sondersignale des Streifenwagens. Es entwickelt sich eine Verfolgungsfahrt in Richtung Braunlage und Osterode/Harz. Es wurden die B4, B242 und später die L600 und L601 befahren. Während der Flucht fuhr der Fahrzeugführer des Seat Exeo rücksichtslos und gefährdend mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er nutzte zum Teil auch die Gegenfahrspuren, so dass neben den eingesetzten Polizeibeamten auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Vorgang beobachtet haben und/oder gefährdet worden sind. Hinweise bitte an das PK Bad Harzburg über 05322/9 11 11 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell