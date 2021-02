Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 02.02.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, 01.02.2021, gegen 08.20 Uhr, kam es auf der B 243 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Lkw befuhren die B 243 aus Osterode kommend in Fahrtrichtung Seesen. Kurz vor dem Ortseingang von Seesen habe einer der LKW-Fahrer zu einem Überholvorgang angesetzt. Hierbei kam es zum Kontakt der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Es kam zu einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 400,00 Euro an beiden LKW.

Sachbeschädigung

Nach Angaben des Fahrzeughalters sei es zu einer Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug gekommen, welches im Bereich seiner Wohnanschrift in der Posener Straße in Seesen abgestellt war. Ein derzeit unbekannter Täter zerkratzte hierbei mit einem spitzen Gegenstand den linken vorderen Radlauf des Fahrzeuges. Der Tatzeitraum kann vom Halter zwischen den 25.01.2021 und den 01.02.2021 eingegrenzt werden.

Verkehrsordnungswidrigkeit

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 01.02.2021, gegen 22.00 Uhr, ein 34jähriger Seesener Fahrzeugführer in der Baderstraße in Seesen kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass der Verdacht besteht, dass der Fahrzeugführer sein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er vor Fahrtantritt berauschende Substanzen konsumiert haben könnte. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

