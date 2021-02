Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung: Am Montag, den 01.02.2021, gegen 21.05 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil sich eine Gruppe von 4 jungen Männern unter lautstarken Ausrufen aus Richtung Bergbahn kommend in Richtung Bummelallee bewegte. In Höhe des Berliner Platzes trat eine Person aus der Gruppe gegen einen Postkasten, der dadurch beschädigt wurde. Durch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten wurden vier junge Männer aus Braunschweig im Alter von 17 bis 18 Jahren im Bereich der Herzog-Julius-Straße festgestellt, auf die die Beschreibung zutraf. Während der Sachverhaltsaufnahme und Überprüfung der Personen kam es zu einer Beleidigung durch den 18jährigen gegen die Polizeibeamten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat zu melden.

