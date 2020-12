POL-RE: Recklinghausen: Kind nach Unfall gesucht

Polizeipräsidium Recklinghausen

Auf der Blitzkuhlenstraße ist am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ein Kind angefahren worden. Eine 51-jährige Frau aus Recklinghausen war von der Herner Straße nach rechts in die Blitzkuhlenstraße abgebogen. In diesem Moment fiel ihr eine Gruppe Kinder auf, die in einer Einfahrt standen. Plötzlich lief ein Junge aus der Gruppe über die Straße und wurde von der Autofahrerin touchiert. Die Frau stieg aus und wollte sich um den Jungen kümmern, dessen Freunde inzwischen auch schon bei ihm waren. Als die Frau den Jungen ansprach, liefen die Kinder weg. Nach dem Jungen wird gesucht. Möglicherweise wurde er bei dem Unfall auch verletzt. Sachschaden am Auto der Frau entstand nicht. Der Junge wird wie folgt beschrieben: 10 bis 12 Jahre alt, ca. 1,40m groß, dunkle Haare. Er trug eine helle Jeans (mit Löchern) und eine blaue Jacke (mit weißem Innenfutter). Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

