POL-RE: Dorsten: Unfallverursacher versucht zu flüchten

Am Donnerstagmittag fuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten rückwärts aus einer Parklücke am Europaplatz. Dabei beschädigte er ein geparktes Auto. Der 50-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber durch einen Zeugen an der nächsten Kreuzung angehalten werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 50-Jährige Alkohol getrunken. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bei dem Unfall entstand 4.500 Euro Sachschaden.

