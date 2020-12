Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer und Fußgängerin kollidieren

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, stießen eine 62-jährige Fußgängerin aus Recklinghausen und ein 60-Jähriger aus Recklinghausen auf einem E-Scooter auf dem Königswall zusammen. Der Mann wollte von der Hertener Straße in die Steinstraße einbiegen. Kurz vor der Steinstraße kam es zum Unfall. Beide verletzten sich leicht. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand 150 Euro Sachschaden.

