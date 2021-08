Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Wiedenbrücker Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (12.08., 00.45 Uhr - 09.00 Uhr) hebelten Unbekannte das Fenster zu einem Lagerraum an einem Gebäudekomplex an der Wiedenbrücker Straße auf. Im Inneren des Gebäudes wurden weitere Türen durch die Einbrecher eingetreten. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell