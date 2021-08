Polizei Gütersloh

POL-GT: Verwahrloste Katze aufgefunden

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (10.08) wurde durch Zeugen eine verwahrlost wirkende Babykatze an der Freigerichtstraße in Rheda-Wiedenbrück aufgefunden. Ebenso fanden Zeugen einen Plastiksack in der Nähe der Katze auf. Zeugen vermuteten, dass die Katze sich zuvor in dem Sack befunden hat. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, ist derzeit noch unbekannt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Katze wurde am Dienstag durch die aufmerksamen Zeugen in professionelle Hände übergeben.

Wer kann Angaben zu der Katze machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell