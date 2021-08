Polizei Gütersloh

POL-GT: Drohmails über Schulserver versendet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Donnerstagnachmittag (12.08.) erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über eine Mail, welche über den Schulserver einer Steinhagener Schule an die Schüler versendet worden ist. In der Mail wird eine Straftat in der Schule angekündigt. Die Polizei Gütersloh nimmt die Sorgen der Eltern, der Lehrer und der Schüler sehr ernst. Wir stehen in engem Kontakt mit der Schulleitung und ermitteln die Hintergründe der Mail.

Bislang konnte herausgefunden werden, dass in mehreren Städten in den vergangenen Tagen ähnliche Mails über Schulserver versendet worden sind. Erst am Mittwoch hat es einen vergleichbaren Vorfall an einer Schule in Herzebrock-Clarholz gegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen weiteren Hinweis auf eine anstehende Straftat an der Schule. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler sind bereits durch die Schulleitung in Kenntnis gesetzt worden.

