Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, unbekannter Täter beklaut Mann im Rollstuhl

Mainz-Neustadt (ots)

Donnerstag, 22.10.2020, 22:46 Uhr

Zu einer dreisten Tat kam es am gestrigen Donnerstagabend, gegen 22:46 Uhr, in Mainz am Bonifaziusplatz. Ein bislang unbekannter Täter verwickelt einen, im Rollstuhl sitzenden 52-Jährigen, in ein Gespräch. Anschließend greift der Täter nach dem Jutebeutel, der am Rollstuhl des Mannes hängt. Der 52-Jährige versucht noch den Beutel festzuhalten, was ihm misslingt. Der unbekannte Täter flüchtet daraufhin samt Diebesgut zu Fuß und kann auch durch hinzugerufenen Beamte des Neustadtreviers, im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor.

Wer dennoch sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

