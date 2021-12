Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unter Drogeneinfluss gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitagnachmittag wurde ein 37-jähriger Wittmunder mit seinem Fahrzeug in der Innenstadt Wittmund kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

