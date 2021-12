Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichen gestohlen +++ Ihlow - Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen gestohlen

In Aurich haben Unbekannte ein Autokennzeichen demontiert und gestohlen. Das Schild gehört zu einem Fiat 500, der zur Tatzeit in der Wiesenstraße stand. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9.20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in Ihlow einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Auf dem Parkplatz am Bürgerhaus im 1. Kompanieweg öffneten die Täter den Automaten gewaltsam und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell