Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Autofahrerin verletzt +++ Norden - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt +++ Aurich - Unfall im Kreisverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Hinte kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr vor einem Supermarkt in der Gewerbestraße gegen einen geparkten VW Caddy. Der VW wurde vorne links beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Autofahrerin verletzt

Eine 32 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Aurich bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 16.10 Uhr mit einem BMW auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Aurich. Als sie in die Straße Am Schlingholz nach links abbiegen wollte, übersah sie auf der Gegenfahrbahn offenbar einen 57 Jahre alten Audi-Fahrer. Es kam zur Kollision und die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden wurde am Mittwoch eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Gegen 14.20 Uhr war ein 33 Jahre alter Renault-Fahrer aus Richtung der B 72 kommend auf der Ostermarscher Straße unterwegs. Er wollte nach links in die Nordeestraße abbiegen und übersah dort eine 77 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Unfall im Kreisverkehr

In Aurich-Sandhorst ist am Mittwoch ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Gegen 16.45 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 55 Jahre alter Renault-Fahrer auf dem Kreihüttenmoorweg in Fahrtrichtung Borsigstraße unterwegs und übersah auf dem Fahrradweg im dortigen Kreisverkehr einen 53-jährigen Radfahrer. Der Autofahrer erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell