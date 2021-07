Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Über ein Jahr ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Bautzen (ots)

Bundespolizisten befuhren am 19. Juli 2021 gegen 16:00 Uhr die Autobahn 4, als sie ein deutscher Mazda 6 mit Bautzener Kennzeichen überholte. Bei der Überprüfung der Kennzeichen kam heraus, dass der 41-jährige deutsche Fahrzeughalter, welcher auch am Steuer saß, seit Mai 2020 keine Haftpflichtversicherung mehr bezahlt hat. Der Mazda wurde von der Autobahn auf den Pendlerparkplatz Burkauer Straße in Bautzen gelotst und dort kontrolliert. Zuständigkeitshalber übernahm die Landespolizei Bautzen den Sachverhalt vor Ort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell