Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholfahrten gestoppt

Zittau / Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 17. Juli 2021 in Sohland a.d. Spree und in Zittau einen PKW- und einen Fahrradfahrer, welche unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

In den frühen Morgenstunden war es in Sohland a.d. Spree ein tschechischer Skoda, welcher auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Als die Polizisten den Skoda stoppten und den 41-jährigen tschechischen Fahrer kontrollierten, stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Eine Streife der Landespolizei erschien zur Unterstützung und der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Landespolizei Bautzen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

In den späten Abendstunden fiel in Zittau auf der Friedensstraße ein Fahrradfahrer auf, welcher aus Polen kommend in Schlangenlinien die Straße entlangfuhr. Die Polizisten stoppten den 44-jährigen tschechischen Fahrradfahrer und stellten auch bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Der durch die Landespolizei durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei Zittau übernommen.

