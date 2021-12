POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 86 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Georgsheil schwer verletzt worden. Die 86-Jährige fuhr nach bisherigem Erkenntnistand mit einem Skoda Fabia auf der Emder Straße (B 210) in Richtung Emden und kam offenbar gegen 21.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Die 86-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße bis etwa 23.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

