Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrende im Stadtgebiet kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Die Polizei Aurich/Wittmund hat am Montagvormittag im Stadtgebiet Aurich schwerpunktmäßig Radfahrende kontrolliert. Insgesamt hielten die Beamten an mehreren Kontrollpunkten mehr als 360 Personen an, die mit einem Fahrrad oder einem Pedelec unterwegs waren.

Die Beamten stellten im Rahmen der Kontrolle insgesamt 47 Verstöße fest. In 20 Fällen war die Beleuchtung defekt und in 24 Fällen die Bremsen nicht funktionstüchtig. In drei Fällen war das Gehör durch Kopfhörer beeinträchtigt. Es wurden sowohl Verstöße geahndet als auch verkehrserzieherische Gespräche geführt. Bei dem Großteil der kontrollierten Radfahrenden gab es seitens der Beamten nichts zu beanstanden.

Die Polizei wird auch weiterhin derartige Kontrollen sowohl angekündigt als auch unangekündigt durchführen.

