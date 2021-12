Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Betrunken gefahren +++ Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum - Betrunken gefahren

Ein 55 Jahre alter Mann war am Sonntag in Dornum betrunken mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Mann in den frühen Morgenstunden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Westerstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Großefehn. Auf der Hauptwieke Nord war gegen 15.45 Uhr ein 80 Jahre alter Ford-Fahrer in Richtung Wiesmoor unterwegs und geriet aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit dem Anhänger von einem entgegenkommenden Opel zusammen und prallte links gegen einen Baum. Der Ford rutschte in Richtung des Kanals, kam jedoch kurz vorher zum Stillstand. Der 80-Jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Der 33 Jahre alte Fahrer des Opel blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell