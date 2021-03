Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Marihuana ertappt

Görlitz (ots)

Wenn ein Erwachsener sich in der Öffentlichkeit im "Hopserlauf" fortbewegt, fällt das gewöhnlich auf. Tatsächlich hatte ein 38-Jähriger am Sonntagabend in Görlitz mit dieser merkwürdigen Fortbewegungsform die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich gezogen. Der Mann "hopste" gegen 21.45 Uhr durch den Brautwiesentunnel, als ihn die Beamten anhielten. Noch bevor anschließend die Kontrolle begann, stieg ihnen bereits der Geruch von Cannabis in die Nase. Später entdeckten sie in der Socke des Verdächtigen eine in Folie eingewickelte Marihuana-Blüte (über ein Gramm schwer). Die Blüte wurde sichergestellt, der Beschuldigte wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt.

