POL-DN: Sturz mit Folgen

Am Mittwochabend ereignete sich auf der L 218 zwischen Vossenack und Schmidt ins Krankenhaus erneut ein Kradunfall mit zwei Verletzten und mehreren Tausend Euro Sachschaden.

Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Monschau mit seinem Krad die Landstraße in Richtung Schmidt in Begleitung einer 19-jährigen Socia aus Eschweiler. Eigenen Angaben zufolge rutschte sein Vorderrad im Kurvenbereich. Beide kamen zu Fall und verletzten sich dabei derart, dass sie zur weiteren Untersuchungen von RTWs in Krankenhäuser verbracht wurden.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 10000 Euro. Ein Bekannter des Fahrzeugführers kümmerte sich um den Abtransport der Ducati.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 218 komplett gesperrt.

