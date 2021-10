Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mann randaliert und kommt in Gewahrsam - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein randalierender Mann hat am Sonntagmorgen, 24.10.2021, in St.Blasien zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Kurz vor 11:00 Uhr war bei der Polizei zunächst eine randalierende Person im Dom, danach in einem Café gemeldet worden. Dort soll die Person auch Sachen beschädigt haben. Die erste Polizeistreife traf auf einen 20 Jahre alten Mann, der eine Porzellanscherbe in der Hand hielt und gerade dabei war, ins Obergeschoss des Cafés zu gehen. Auf Aufforderung legte der Mann zwar die Scherbe aus der Hand, wehrte sich aber massiv gegen die einschreitenden Polizisten. Er soll um sich geschlagen und getreten haben und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Er wurde in Gewahrsam genommen und einer Fachklinik überstellt, wo er stationär aufgenommen wurde.

