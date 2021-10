Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg-Kadelburg: Motorradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 23.10.2021, ist ein Motorradfahrer nach einem Auffahrunfall in Küssaberg-Kadelburg geflüchtet. Gegen 05:45 Uhr war ein 57-jähriger Opel-Fahrer in der Straße Oberdorf nach rechts auf den Parkplatz einer Bäckerei eingefahren. Ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr dem einbiegenden Opel in die rechte Seite. Der Motorradfahrer entfernte sich sofort in Richtung Rheinheim. Das Motorrad soll Waldshuter Kennzeichen gehabt haben. Am Opel wurde ein Schaden von rund 2500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise!

