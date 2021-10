Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verpackte Kommode vor Haustüre gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.10.2021, ist eine verpackte Kommode vor einer Haustüre in der Schmittenau von Waldshut-Tiengen von Unbekannten gestohlen worden. Gegen 10:45 Uhr war das ca. 90 x 190 cm große Paket an der Türe des Hauses in der Kingnauer Straße abgestellt worden. Als der Empfänger es holen wollte, war es verschwunden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontalkt 07751 8316-0) hofft auf die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell