Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Kellerbrand

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 23.10.2021, kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Jestetten zu einem Feuer. Kurz nach 09:00 Uhr war Rauch aus einem Kellerschacht von einer Bewohnerin bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell bekämpfen. In einem Lagerraum für Pellets war es zum Brand gekommen. Eine technische Ursache scheint wahrscheinlich. Personen kamen keine zu Schaden. Der Sachschaden blieb überschaubar. Die Feuerwehr Jestetten war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz wie auch das DRK mit Rettungsdienst und Ortsverein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell