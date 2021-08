Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210824-3: Schwerverletzt nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Pizzataxis kam vermutlich von der Straße ab, weil er einem Tier auf der Straße mit einem Bremsmanöver ausweichen wollte.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen nach einem folgenschweren Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am Montagnachmittag (23. August) gegen 14 Uhr auf der Heppendorfer Straße in Sindorf ereignet hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Fahrer (19) eines grauen Kleinwagens auf der Heppendorfer Straße über den Kreisverkehr der Straße 'Am Keuschenend' und Heppendorfer Straße hinweg in Fahrtrichtung der Straße 'Am Wasserwerk' unterwegs gewesen. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte im weiteren Verlauf einen dort befindlichen Baum. Der PKW überschlug sich daraufhin und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 19-jährige Fahranfänger trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An der Unfallhergang konnte er sich dort nur lückenhaft erinnern.

Der Fahrer sowie eine unabhängige Zeugin, die dem Pizzataxi auf der Fahrtstrecke entgegenkam, gaben an, dass zum Unfallzeitpunkt ein Tier die Fahrbahn überquert hätte. Die Zeugin gab weiterhin an, dass der 19-Jährige daraufhin bremste und von der Fahrbahn abkam. Diese Zeugin hielt an der Unfallstelle und leistete zudem Erste Hilfe.

Die Unfallstelle blieb für die Verkehrsunfallaufnahme in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 16.30 Uhr für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell