POL-REK: 210824-2: Suche nach Minibagger und Rüttelplatte erfolgreich

Einem 44-Jährigen aus Kerpen wird zur Last gelegt, die beiden Baumaschinen am vergangenen Wochenende von einer Baustelle entwendet zu haben.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma mit Sitz in Essen hat am Montagmorgen (23. August) Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ihm war aufgefallen, dass auf dem Baustellengelände am Forster Weg in Manheim ein Minibagger und eine Rüttelplatte fehlten. Unbekannte schoben zwischen Freitag (20. August) und Montag (23. August) den Zaun beiseite und fuhren den neuwertigen Bagger mit der beladenen Platte vom Gelände. Der Schaden bezifferte der Anzeigenerstatter mit einer fünfstellige Eurosumme.

Gegen 16 Uhr meldeten Mitarbeiter der geschädigte Baufirma, dass eigene Ermittlungen zu einer Wohnanschrift in Buir führten. Dort trafen Polizeibeamte ein Ehepaar an, auf dessen Grundstück sich der Bagger und die Rüttelplatte (Bild) befanden. Der Bewohner (44) hatte zuvor vergeblich versucht, die Baumaschinen mit Holzzaunelementen zu verbergen. Nach entsprechendem Tatvorwurf und Belehrung verweigerte das Ehepaar die Aussage. Die Baufirma holte die Geräte ab und die Beamten nahmen den 44-Jährigen, polizeibekannten Mann mit zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiwache. Im Anschluss daran entließen ihn die Beamten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor Gericht verantworten. (bm)

