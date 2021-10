Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auto prallt gegen Ampel - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 22.10.2021, ist ein Auto in Unterlauchringen gegen eine Ampel geprallt. Die beiden jungen Insassen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 21:20 Uhr war der 18-jährige Fahrer auf der L 160 von Tiengen nach Lauchringen unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung der A 98 war er zu schnell gefahren und geriet ins Schlingern. In der Folge prallte sein Auto gegen einen Ampelmast. Der Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

