Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Norderney - Radfahrerin stürzte +++ Osteel - Von Fahrbahn abgekommen +++ Norden - Unfallflucht +++ Aurich - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag in Aurich ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 0.50 Uhr auf der Esenser Straße an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norderney - Radfahrerin stürzte

Auf Norderney ist am Montag eine Radfahrerin auf der Deichstraße gestürzt. Die 53 Jahre alte Frau war gegen 15.20 Uhr mit dem Pedelec unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen einer Frau mit Kinderwagen Platz machen. Sie wich auf eine Rasenfläche aus und stürzte. Sie wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Osteel - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Osteel von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15.45 Uhr war der 46-Jährige mit einem VW auf der Schoonorther Landesstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er touchierte einen Leitpfosten und geriet seitlich in einen Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt.

Norden - Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Montag in Norden einen Bauzaun beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer stieß zwischen 12 und 14 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen den Zaun im Deichrichterweg und fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß am Montag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr gegen einen geparkten silbernen VW und beschädigten diesen am linken Radkasten. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen unter Telefon 04941 606215.

